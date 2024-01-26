Москва, 27 января, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 29 января, сообщила журналистка USA Today Кристиан Бреннан на своей странице в социальной сети X. Ранее о том, что окончательное решение по делу Валиевой будет вынесено в январе, говорилось в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте CAS.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Российскую фигуристку подозревают в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в допинг-пробе спортсменки от 25 января 2021 года. Однако результате этой пробы был обнародован лишь во время Олимпиады в Пекине, на которой Валиева завоевала золото в командном турнире.

Как передавало ИА Регнум,слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде проходили в период с 26 по 28 сентября. Позднее суд возобновил слушания, прошедшие 9 и 10 ноября, в связи с необходимостью подготовить дополнительную документацию.

Несмотря на давление, в ноябре фигуристка стала победительницей шестого этапа Гран-при России, который прошёл в Москве. 25 и 26 ноября Валиева выиграла в короткой и произвольной программах, набрав по сумме двух прокатов 226,22 балла.