Париж, 27 января, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Страны европейского союза не успевают поставлять Вооружённым силам Украины достаточное количество оружия и техники из-за быстрых темпов перевооружения российской армии, сообщило французское издание Les Echos.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В европейских столицах ощущается небольшая паника. Было очевидно, что изначально оказываемую в срочном порядке помощь Украине нужно было перестроить… Перевооружение России происходит быстрее, чем ожидалось, заложенные на переходный период сроки необходимо сократить», — говорится в материале.

Отмечается, что среди европейских стран не наблюдается стабильности по наращиванию производства оружия и боеприпасов, что может привести к катастрофическим последствиям для Киева в том случае, если власти Соединённых Штатов Америки не придут к соглашению с Конгрессом о продолжении финансирования Украины.

Напомним, что от помощи Украине давно отказалась Венгрия, власти и официальные лица которой пытаются оказывать влияние на европейских соседей, регулярно голосуя против помощи Киеву. Позднее к Венгрии также присоединились Польша и Словакия, где к власти пришёл Роберт Фицо. Первое место по объёмам поддержки Украины до недавнего времени занимали Соединённые Штаты Америки, второе — Германия.

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью немецкому изданию Die Zeit 23 января заявил, что Берлин не способен в одиночку обеспечить финансовую и военную поддержку Украины, поскольку это может привести к перенапряжению экономики страны. Как передавало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц счёл недостаточной помощь Украине, запланированную странами Европейского союза на 2024 год.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, пожаловался на то, что Вооружённые силы Украины ощущают острую нехватку боеприпасов в условиях безумного напора со стороны российской армии. По его словам, у ВСУ также нет достаточного количества обученных бойцов.