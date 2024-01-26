Белгород, 27 января, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Ракетная опасность действует в Белгороде и Белгородском районе, сообщила в своём Telegram-канале городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

В мэрии города призвали жителей не выходить из своих домов.

«РСЧС: Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января в Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) России обезвредили украинский беспилотник, который ВСУ направили для атаки на объекты на российской территории. Информация о последствиях на земле не уточнялась.

Кроме того, вечером 25 января российские военные сбили в регионе два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Это произошло примерно в 20:30.

30 декабря ВСУ атаковали ракетами жилые кварталы в центре Белгорода. В результате нападения, по данным на 2 января, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Ещё более 100 человек пострадали.