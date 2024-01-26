Вашингтон, 27 января, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Предоставления доступа пограничному патрулю к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений потребовали от властей штата Техас власти США, Об этом 26 января заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«Пограничному патрулю нужен доступ, чтобы выполнять свою работу. И, о чем я говорю снова и снова, действия со стороны губернатора [Техаса Грега] Эбботта всё усложняют», — сказала Жан-Пьер.

Представитель Белого дома указала, что губернатор Техаса Грег Эбботт обязан исполнять постановления Верховного суда США. Как пояснила Жан-Пьер, федеральный закон является высшим законом в стране и «вытесняет» любой закон штата, противоречащий ему. И, не выполняя постановления Верховного суда, власти Техаса создают проблемы федеральным властям.

«Мы хотим, чтобы пограничный патруль мог выполнять свою работу, а губернатор Эбботт мешает этому» — пояснила Жан-Пьер.

При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась ответить на вопрос о возможности юридического переподчинения национальной гвардии Техаса президенту США Джозефу Байдену, чтобы отвести её от границы и дать доступ к ней пограничным службам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белом доме назвали действия властей Техаса по защите границы небезопасными.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил о готовности к потенциальному конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границы от нелегальных мигрантов. При этом Эбботт назвал такое развитие событий крайне маловероятным.

Также губернатор Техаса выразил надежду, что в январе следующего года присягу примет президент, который ужесточит иммиграционное законодательство. Таким образом Эббот намекнул на приход к власти Дональда Трампа, который был инициатором возведения стены на границе с Мексикой.