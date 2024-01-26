Сана, 27 января, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Британский нефтяной танкер Marlin Luanda подвергся обстрелу со стороны представителей йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщил в социальных сетях военный представитель организации Яхья Сариа.

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По его словам, цель атаковали противокорабельными ракетами, после чего судно загорелось. Сариа отметил, что хуситы будут и дальше наносить удары по судам, связанным с Израилем или направляющимся в порты этой страны.

Он пояснил, что это будет продолжаться до прекращения израильской военной операции в секторе Газа. Кроме того, представитель организации добавил, что «Ансар Алла» по-прежнему будет атаковать корабли США и Британии, несмотря на удары этих стран по объектам йеменского движения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Яхья Сариа написал о том, что хуситы якобы нанесли удар по американскому военному кораблю. Это произошло в результате столкновения сил «Ансар Алла» с группой военных судов США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Йеменское движение применило против американских кораблей баллистические ракеты.

26 января агентство Reuters со ссылкой на источники в Иране проинформировало, что Китай попросил иранские власти повлиять на движение «Ансар Алла», чтобы остановить нападения хуситов в акватории Красного моря.