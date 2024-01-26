Молдавия, 27 января, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Молдавские власти выписали штрафы 17 местным телеканалам на общую сумму 544 тысячи леев за несоблюдение положений о местных аудиовизуальных программах. Об этом сообщил Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Так, по результатам проверки вещания 37 каналов с 1 по 7 декабря и с 12 по 18 декабря, оказалось, что 14 телеканалов нарушили установленную квоту на показ местной продукции. Кроме того, шесть телеканалов не исполнили требование о количестве передач на румынском языке.

Также было выявлено, что шесть телеканалов не удовлетворили предписания по достаточному количеству передач в прайм-тайм. В списке оштрафованных организаций оказались четыре кишиневских телекомпании, два канала из Гагаузии, а также пять республиканских и шесть региональных.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта 2023 года парламент Молдавии одобрил поправки в законодательство, позволяющие переименовать государственный язык из молдавского в румынский. Оппозиция республики выразила несогласие с таким решением и заявила о намерении обратиться в конституционный суд.

В середине октября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало. По его словам, этот язык якобы изобрела Россия для жителей Бессарабии.

Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин прокомментировал это высказывание. Эксперт отметил, что в Румынии язык народов, проживающих на территории республики, пытаются подогнать под политическую конъюнктуру, по замыслу авторов такой политики, должно создать условия для будущего объединения румынских и молдавских граждан.