Москва, 27 января, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Российская Федерации по итогам 2023 года заняла четвёртое место в рейтинге европейских стран с самым низким уровнем безработицы. Об этом в пятницу, 26 января, сообщило «РИА Новости».

ИА REGNUM Россия

Согласно информации авторов исследования, в 2023 году уровень безработицы в России составил 2,9%. Самый низкий уровень среди европейских стран зафиксирован на Мальте, где доля людей, ищущих работу, составляет 2,5%.

Также в рейтинг стран с самым низким уровнем вошли Чехия, занявшая с 2,6% вторую строчку, и Польша (третье место с 2,8%).

Отмечается, что в последние годы безработица в России значительно снизилась. В конце 2023 года она составила 2,9%, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 3,7%, а в конце 2020 года — 6,1%, когда Россия находилась на 18-й позиции в рейтинге.

Как передавало ИА Регнум, 10 января президент России Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря заявил, что уровень безработицы достиг минимального уровня за всю историю Российской Федерации. При этом глава государства указал на то, что в стране наблюдается серьёзный дефицит кадров, в первую очередь не хватает высококвалифицированных специалистов.