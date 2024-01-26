Москва, 26 января, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков провёл ситуационный анализ итогов недели с 19 по 25 января в России и прокомментировал ход кампании по выборам президента РФ, а также проанализировал влияние выставки «Россия» на информационную повестку. Он выступил 26 января в прямом эфире студии Экспертного института социальных исследований ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

По мнению Чеснакова, важнейшими событиями выставки-форума «Россия», которые нашли отражение в федеральной общественно-политической повестке, стали Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые», официальный старт Года семьи в России и встреча российского лидера Владимира Путина с участниками мероприятий. Он также напомнил, что 19 января прошла сессия «Промышленный суверенитет — основа экономики будущего», а 24 января — день Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, эксперт указал на День экологии, состоявшийся 26 января на выставке.

«Это тоже важный, интересный день, потому что, судя по опросам общественного мнения, избирателей волнует экологическая тематика. Внимание и эмоции по отношению к животным могут быть перенесены и на экологическую тему», — сказал Чеснаков.

Он также наполнил, что приближается окончание этапа сбора подписей. По мнению руководителя центра, это повышает интригу и обостряет драматургию предвыборного процесса.

Чеснаков перечислил главные события кампании последней недели: сдача первыми среди самовыдвиженцев штабом Путина в Центризбирком собранных подписей, посещение российским лидером Калининградской области после визита на Дальний Восток.

Кроме того, за этот период времени другой кандидат на выборы зампредседателя Госдумы Владислав Даванков посетил ряд регионов и ставил подписи за остальных претендентов на президентский пост. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий презентовал работу своего избирательного штаба, а комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов прибыл в Оренбургскую область и поучаствовал в социальном форуме. Кандидаты также приняли участие в мероприятиях по случаю Дня студента.

С 19 по 25 января продолжался сбор подписей кандидатов в президенты, велась их полевая активность и делались заявления о различных аспектах внутренней и внешней политики, включая сбитый ВСУ российский самолёт Ил-76 и заканчивая новыми инициативами по социальным вопросам.

Помимо этого, Чеснаков оценил данные соцопросов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и рассказал о динамике рейтингов партий и о наиболее интересных событиях, попавших в новостную повестку.

Так, в числе тем, которые назвали участники опросов, стали спецоперация, поездка Путин на Дальний Восток, появление упоминаний в СМИ кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина и ожидание предвыборной гонки. Чеснаков также прокомментировал возросшую активность попыток вмешательства в российские выборы. Он наполнил об интервью главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

В нём руководитель ведомства подтвердил попытки вмешательства в выборный процесс извне. Чеснаков подчеркнул, что в США и Британии одноименно создаются службы по противодействию вмешательству со стороны РФ.

Эксперт, оценивая ход избирательной компании, выразил мнение о том, что ещё как минимум два кандидата, кроме Владимира Путина, смогут сдать подписи в Центризбирком. Он также отметил, что пока никто из оставшихся претендентов не снялся с выборов и не признал своё поражение.

Чеснаков указал также на активизацию команд кандидатов и лидеров общественного мнения. Глава центра уточнил, что в числе перспективных тем останется общение с молодежью и студентами, актуализация исторических дат, в частности, годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Эксперт также ответил на вопросы из студии. Он предположил, что основным направлением на оставшемся коротком отрезке кампании будут контакты доверенных лиц кандидатов с гражданами. Такая активность сосредоточится на трансляции сигналов от кандидатов и может повлиять на рейтинги. Также возможно участие доверенных лиц в дебатах.

Голосование по выборам президента РФ пройдёт три дня и завершится 17 марта. 1 января заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что в списке возможных кандидатов на выборах находятся 11 человек, двое из них подали документы на регистрацию.