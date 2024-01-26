Москва, 26 января, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Более 350 тысяч россиян установили разработанное Народным фронтом приложение «Радар. НФ», помогающее жителям регионов реагировать на появление вражеских беспилотных летательных аппаратов, говорится в пресс-релизе движения, распространённом 26 января.

Народный фронт

«Приложение «Радар. НФ» призвано помогать выявлять беспилотники и ДРГ противника. Скачивая приложение, вы вносите свой вклад в нашу общую победу, помогаете нашим бойцам», — сказал член Центрального штаба Народного фронта, российский шахматист Сергей Карякин.

Среди регионов — лидеров по количеству скачиваний этого приложения остались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а также Белгородская область, граничащая с Украиной и наиболее подверженная обстрелам, атакам и терактам со стороны вооружённых сил противника. В ночь с 15 на 16 января благодаря сигналам, оперативно поступившим от пользователей «Радар. НФ», удалось сбить три из восьми нейтрализованных дронов во время атаки на Воронежскую область. Также до этого в Курской, Брянской, Смоленской областях и Республике Крым было уничтожено суммарно шесть вражеских беспилотников.

Руководитель разработки «Радар. НФ» Михаил Камышев подчеркнул, что приложение регулярно получает значительные обновления, увеличиваются функциональность и удобство использования. Одним из новых ключевых нововведений стала улучшенная система ручной калибровки компаса, позволяющая пользователям гораздо точнее определять направление движения вражеского беспилотника, что может быть особенно полезно в условиях городской застройки.

Как сообщили ИА Регнум в пресс-службе Народного фронта 28 сентября, предназначенное для экстренного реагирования на замеченные украинские БПЛА и ДРГ приложение помогло сбить два беспилотника противника в небе над Курской областью. По словам руководителя исполкома движения Михаила Кузнецова, на тот момент приложение «Радар. НФ» установили более 120 тысяч россиян.