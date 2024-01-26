Москва, 26 января, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Порядок медосвидетельствования упростили в России для граждан, желающих добровольно служить по контракту. Об этом 26 января говорится в новом постановлении правительства России, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ приводит ТАСС.

РИА Новости / Илья Питалев

До сих пор существовало двухэтапное медицинское освидетельствование, которое состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного — в региональном. Теперь предложен упрощённый, одноэтапный порядок освидетельствования.

При одноэтапном освидетельствовании добровольцы-контрактники пройдут обязательную диагностику в государственных медучреждениях. Направления будут выдаваться для офицеров муниципальными военкоматами и начальниками пунктов отбора для солдат, сержантов и прапорщиков.

Результаты обследований изучат военно-врачебные комиссии военкоматов муниципального уровня. Для принятия решения о годности гражданина к военной службе по контракту отведено не более пяти дней с момента получения медицинских документов.

В документе поясняется, что новый порядок медосвидетельствования позволит ускорить процедуру отбора граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин поручит упростить процесс сбора справок и других документов для получения страховых выплат участникам спецоперации на Украине. Президент уточнил, что не нужно требовать от каждого все справки, перечисленные в постановлении правительства от 1998 года.

Путин пообещал дать поручения, чтобы исключить ситуации, когда одному человеку приходится собирать всё, что предусмотрено постановлением.

Кроме того, президент России поручил правительству внести в нормативные правовые акты изменения, которые позволят признать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от наличия контракта.