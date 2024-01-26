Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не исключает, что ВСУ сбили над Белгородской областью российский Ил-76 с украинскими пленными на борту по ошибке. Об этом он заявил 26 января на встрече со студентами-бойцами СВО и волонтёрами в Санкт-Петербурге.

СК России

«Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали», — сказал глава государствам.

При этом Путин подчеркнул, что Главное управление разведки Украины прекрасно знало о переброске в Белгородскую область пленных бойцов ВСУ на обмен. Он также опроверг сообщения, будто Ил-76 был сбит «дружественным огнём». Президент напомнил, что на российских боевых самолётах и средствах ПВО стоит система «свой-чужой», которая исключает обстрелы по своим.

«Сколько бы оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы», — объяснил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 января впервые прокомментировал крушение Ил-76 под Белгородом. Он рассказал, что всего в день катастрофы 24 января планировали обменять порядка 190 пленных, в сбитом ВСУ самолёте их было 65. Также на борту были трое российских военнослужащих и экипаж воздушного судна.

Российский лидер поручил Следственному комитету России публиковать максимальное количество данных по катастрофе. Ведомство обнародовало видео, как пленные садятся в Ил-76, который потом сбили украинские средства ПВО.