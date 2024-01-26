Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Когда президент России Владимир Путин встречался с экипажем прославившегося на всю страну танка «Алёша», командир танка попросил найти бойца, который его спас. Об этом глава государства сообщил 26 января во время беседы со студентами-бойцами СВО и волонтёрами Санкт-Петербурге.

Случай произошёл до того, как боец стал танкистом. Он служил в пехоте. Во время обстрела сидевший рядом солдат накрыл собой будущего командира танка.

«Я говорю: кто такой, это ваш друг? Нет, просто был рядом, и я, говорит, его потерял. Я попросил, чтобы его нашли», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что боец бросился закрывать собой товарища, даже не зная, как его зовут.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж танка «Алёша», действуя на запорожском направлении, вступил в неравный бой с восемью единицами бронетехники ВСУ. Он уничтожил их всех, а потом еще 40 минут прикрывал действия пехоты. Украинская сторона в том бою, кроме техники потеряла более 100 военных

Путин в декабре 2023 года на награждении Героев России рассказал, что танкист экипажа «Алёши» подошел к президенту с просьбой не за себя, а попросил наградить его командира. Глава государства отметил, что такое возможно только в России.