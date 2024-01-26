Ливерпуль, Великобритания, 26 января, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что принял решение покинуть команду по окончании нынешнего сезона ради того, чтобы пожить обычной жизнью. Об сообщила пресс-служба команды.

(сс) Tim Reckmann

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — заявил Клопп

По словам Клоппа, наступил правильный момент для того чтобы уйти, потому что со следующего сезона он не сможет делать свою работу как раньше.

Клоп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Клопп прокомментировал отставку 42-летнего английского специалиста Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды «Астон Вилла».

По словам немецкого специалиста, его коллега был разочарован таким решением руководства клуба из Бирмингема.