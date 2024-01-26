Тренер «Ливерпуля» Клопп покинет команду летом ради обычной жизни
Тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что уйдет летом из клуба ради обычной жизни
Ливерпуль, Великобритания, 26 января, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что принял решение покинуть команду по окончании нынешнего сезона ради того, чтобы пожить обычной жизнью. Об сообщила пресс-служба команды.
«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — заявил Клопп
По словам Клоппа, наступил правильный момент для того чтобы уйти, потому что со следующего сезона он не сможет делать свою работу как раньше.
Клоп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.
В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.
Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Клопп прокомментировал отставку 42-летнего английского специалиста Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды «Астон Вилла».
По словам немецкого специалиста, его коллега был разочарован таким решением руководства клуба из Бирмингема.