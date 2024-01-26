Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручит упростить процесс сбора справок и других документов для получения страховых выплат участникам спецоперации на Украине. Об этом он заявил 26 января на встрече со студентами-бойцами СВО в Санкт-петербургском морском техническом университете.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что страховая компания действует по предписаниям, определённым министерством обороны, а само военное ведомство в свою очередь исполняет постановление правительства от 1998 года.

«Это постановление исходит из того, что эти справки не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями. <…> Его, конечно, нужно пересмотреть», — рассказал Путин.

Президент уточнил, что не нужно требовать от каждого все справки, перечисленные в постановлении. В документе говорится о разных справках для разных случаев. Путин пообещал дать поручения, чтобы исключить ситуации, когда одному человеку приходится собирать всё, что предусмотрено постановлением.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года правительство России утвердило порядок страховых выплат для добровольцев в случае гибели, ранения, травмы или контузии, инвалидности. Документ касается в том числе случаев, возникших с 24 февраля 2022 года.

В случае смерти выплата составит более 3,1 млн рублей, при получении I группы инвалидности — 2,3 млн рублей, II группы инвалидности — 1,5 млн рублей, III группы инвалидности — более 780 тыс. рублей.