Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Слёт «Внуки Победы. Ленинград» состоялся в Санкт-Петербурге в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. В Большом Гатчинском дворце 26 января состоялось торжественное открытие слёта с участием потомков защитников и жителей блокадного города и добровольцев, сохраняющих историю о подвиге.

Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Участникам зачитали обращение президента России Владимира Путина, в котором он поблагодарил собравшихся за организацию и поддержку проекта и активную гражданскую и патриотическую позицию.

Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

«Память об этом подвиге — священна, потому встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, учёных и экспертов, имеет особое нравственное звучание. Она служит сбережению исторической правды, воспитанию молодёжи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения победителей», — говорится в тексте.

Участниками мероприятия стали 200 человек со всей России, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, и семи зарубежных стран.

«Помощь в проведении памятных мероприятий — это возможность не на словах, а на деле почтить память своих родных героев и сказать «Спасибо» ныне живущим жителям и защитникам блокадного Ленинграда», — отметила исполнительный директор «Волонтёров Победы» Анастасия Рябова.

В ходе церемонии открытия участников слёта поприветствовала по видеосвязи зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко. Она отметила, что блокада навсегда останется глубокой раной в сердце страны, и долг собравшихся и всех неравнодушных — сделать всё возможное, чтобы сохранить память о защитниках Ленинграда и передать её следующим поколениям.

С приветствием также обратились зампредседателя правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой и глава Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева. О жизни в блокадном Ленинграде рассказала ветеран войны Лидия Кириллова, а участник спецоперации на Украине Владимир Перфильев поблагодарил участников слёта за сохранение исторической памяти.

Слёт проходит с 25 по 29 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Участники уже успели встретиться с жительницей блокадного Ленинграда Людмилой Малютиной и участником СВО, Волонтёром Победы, родившимся в Донецке и живущим в Петербурге, Владимиром Сухининым. Блокадница рассказала, как ребёнком пережила весь этот период, жила на заводе и радовалась каждому кусочку хлеба, а Владимир вместе с отцом в первые дни СВО отправился добровольно на фронт. Также в рамках слёта потомки приняли участие в акции «Письмо в блокадный Ленинград» и написали трогательные послания своим ровесникам из того времени. В ходе программы слёта особое внимание уделили изучению и сохранению истории семьи, в частности биографических фактов и воспоминаний предков, принимавших участие в снятии блокады Ленинграда. Далее потомки и добровольцы встретятся с архивистами и помогут в проведении ключевых памятных мероприятий по 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Международный слёт проводится по поручению президента России, его организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприятие вошло в федеральный план 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

Как сообщало ИА Регнум, во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге 26 января Путин заявил, что поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда, всегда будет великим нравственным примером для всех россиян. Глава государства напомнил, что на следующий день в России отмечают 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, и новый ледокол, по его словам, станет ещё одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, выдержавших всё и сокрушивших нацистов.