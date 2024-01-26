Москва, 26 января, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Нейросетевая модель Сбера GigaChat PRO обошла модель GPT-3.5-turbo от OpenAI по качеству ответов как на английском, так и на русском языках. Об этом рассказал РИА «Новости» старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Иван Шилов ИА Регнум Искусственный интеллект

«Искусственный интеллект Сбера, нейросетевая модель GigaChat PRO превзошла доступную на сегодня модель GPT-3.5-turbo от OpenAI по качеству ответов на английском языке», — заявил Белевцев. По его словам, во время экзамена, который проводили специалисты банка, российская модель на 6% лучше конкурента справилась с вопросами в тесте MMLU (Massive Multitask Language Understanding).

Тест включал в себя вопросы в 57 областях знаний, среди которых математика, история, медицина, физика, знания о мире. Также оценивалась способность решать проблемы. Во время тестирования обе модели должны были верно ответить на вопрос, а после исследователи подсчитывали количество правильных ответов и определяли итоговый результат.

GigaChat запустили в режиме тестирования в апреле прошлого года. В начале сентября сервис стал доступен всем желающим. Сегодня им пользуются более 2,5 млн человек. «GigaChat может решать множество интеллектуальных или бытовых задач: поддерживать беседу, писать тексты или код, отвечать на вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky даёт ему навык создания изображений», — добавил Андрей Белевцев.

CTO компании подчеркнул, что Сбер продолжает развитие GigaChat и для потребностей бизнеса. Компаниям доступен GigaChat API — программный интерфейс доступа к нейросетевой модели Сбера. С его помощью бизнес может создавать собственные решения и оптимизировать внутренние процессы. «Кроме того, сервис упрощает работу с текстами большого объёма, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на её основе аналитику», — заключил он.