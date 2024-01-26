Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Все участники специальной военной операции должны быть в равных условиях, независимо от того, из какого региона их призвали, заявил президент России Владимир Путин 26 января на встрече со студентами Санкт-петербургского морского технического университета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда?» — сказал российский лидер.

Он прокомментировал слова одного из волонтёров, что те, кто отправляет гуманитарную помощь, не всегда знают, бойцам из какого региона она попадет.

Путин подчеркнул, что все, кто на фронте, выполняет святой долг перед Родиной. При этом он пообещал попросить министерство обороны подумать о персонификации помощи, передаваемой на фронт.

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Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи президента со студентами волонтёры подняли вопрос перевозке гумпомощи по платным дорогам. Путин пообещал рассмотреть предложение, чтобы для этих грузов делали исключение и пропускали бесплатно.

Путин также отметил, что многие участвующие во встрече студенты пошли добровольцами на СВО. Он поблагодарил их и заявил, что это в характере российского народа помогать Родине в трудный момент, не жалея себя. Президент призвал не верить заявлениям о плохом молодом поколении в России.