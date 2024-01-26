Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Украинская армия пытается атаковать в Соледаре, но у них ничего не получится. Об этом президент России Владимир Путин заявил 26 января на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета, ставшими участниками СВО.

«Второе место вашей службы — это Соледар и там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что российские подразделения двигаются вперёд по разным направлениям и постепенно выходят на канал, до него осталось около 800 метров.

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