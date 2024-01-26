Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Водителя автобуса Норкулу Содикова, который 24 января сбил пешеходов на тротуаре отправили в СИЗО. Свою вину обвиняемый признал. Об сообщили в объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Водителю уже предъявлено обвинение по 1 части 264 статьи Уголовного кодекса. Он не спорит и признает вину. Следствие убеждено, что дожидаться итогов расследования ему лучше в СИЗО, с чем суд согласился и отправил водителя под стражу», — уточнили в ведомстве.

По решению Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга водитель пробудет под стражей до 23 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января автобус врезался в остановку в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на перекрёстке улиц Беринга и Наличной.

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Водитель не справился с управлением, и транспортное средство сбило людей и перевернулось.

Впоследствии стало известно, что в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Предварительной версией причины произошедшего в МВД назвали состояние здоровья водителя. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Позже выяснилось, водитель автобуса уснул за рулём. Кадры инцидента с камеры в салоне транспорта оказались в распоряжении ИА Регнум.

На видео видно, что несколько секунд мужчина не контролировал вождение, и в результате автобус снёс дорожный знак, светофор, пробил ограждение и наехал на людей. Среди пассажиров транспортного средства пострадали ещё три человека.