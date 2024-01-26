Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа Ил-76.

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«Мы сожалеем о наших летчиках. Я приношу искренние соболезнования членам их семей», — заявил российский лидер на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета, ставшими участниками СВО.

ВСУ сбили 24 января российский самолёт Ил-76 с 65 украинскими военнопленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и троих сопровождающих. Террористический акт произошёл в Корочанском районе в Белгородской области. Никто, из находившихся на борту, не выжил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Предварительной версией стала атака Ил-76 зенитной ракетой с территории Украины. На месте крушения сбитого Ил-76 нашли документы пленных бойцов ВСУ. Также среди вещей погибших нашли сопроводительные документы ФСИН.

Следователи 26 января установили точку пуска ракеты, поразившей Ил-76. По версии следствия, зенитно-ракетное вооружение, из которого украинская армия поразила военно-транспортный самолёт, располагалось в селе Липцы в Харьковской области.