Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Киевский режим является преступным и то, что ВСУ сбили под Белгородом российский самолёт Ил-76 с украинским военнопленными, в очередной раз это подтверждает, заявил президент России Владимир Путин 26 января на встрече со студентами Санкт-петербургского морского технического университета.

Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Путин

«В Главном управлении разведки знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190», — рассказал глава государства.

Российский лидер добавил, что ракеты по Ил-76 запустили с территории подконтрольной Украине с помощью средств ПВО. ВСУ использовали американские или французские системы.

«Итоги расследования по делу Ил-76 будут опубликованы, чтобы и украинский народ знал», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сбили Ил-76 над Белгородской областью 24 января. Погибли 65 украинских пленных, которых везли для обмена, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа самолёта.

Следователи СК России установили, что зенитно-ракетный комплекс, который нанёс удар по борту, находился в селе Липцы в Харьковской области. При осмотре места крушения самолёта они также нашли тела украинских пленных и их документы. У некоторых погибших обнаружили татуировки, какие часто встречаются у членов националистических формирований.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 26 января заявила, что ВСУ не смогли бы успешно сбить российский Ил-76, если бы им не помогали из-за рубежа. Она обвинила Киев в совершении терактов для подогрева международного интереса к Украине ради увеличения финансовой помощи.