* запрещённая в России организация

Донецк, 26 января, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Гранатомётчика украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Поповича, который в марте 2022 года дал приказ расстрелять из пулемёта мирных жителей Мариуполя, осудили на 28 лет, сообщили 26 января в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гранатомётчика <…> приговорил Поповича к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал 28-летнего украинского гранатомётчика виновным по статьям «убийство двух и более лиц», «покушение на убийство двух и более лиц», а также «жестокое обращение с гражданским населением».

С 12 по 19 марта 2022 года Попович находился на боевой позиции в многоквартирном доме по улице Казанцева в Мариуполе. Он отдал приказ расстрелять из пулемёта идущих по улице трёх мирных жителей. В результате два человека скончались на месте, один успел покинуть зону обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января суд в ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы пулемётчика украинского запрещённого батальона 25-летнего Сергея Михайленко. Его признали виновным в расстреле автомобиля с мирными жителями Мариуполя. В марте 2022 года Михайленко увидел гражданский автомобиль с белыми лентами и надписями о том, что в машине дети, и расстрелял машину, выполнив приказ своего руководства. В результате двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик скончались на месте. Бабушка и ещё двое детей смогли спастись.