Россияне смогут в любой момент разрывать договоры на мобильную связь
Россиянам разрешат разрывать договоры на мобильную связь при отсутствии долгов
Москва, 26 января, 2024, 20:01 — ИА Регнум. С 1 сентября абоненты телефонных операторов в России смогут разрывать договор на оказание услуг связи в любой момент при отсутствии задолженности. Об этом стало известно из обновленных правил оказания услуг телефонной связи, которые утвердило правительство России.
Нововведение закрепило возможность подачи абонентом заявления на перенесение номера к другому мобильному оператору через Интернет. Заявление можно будет подписать электронной подписью.
Абоненты теперь смогут разрывать договор с оператором в любой момент после оплаты предоставленных услуг.
Если услугами не пользуются в течение 90 дней, оператор сможет рассмотреть это как действие для расторжения договора по инициативе абонента.
Мобильный оператор сможет не начинать обслуживание сим-карты, приобретенной организацией для своего сотрудника, если обнаружит, что данных об абоненте нет или они недостоверны.
Оператор услуг связи сможет уведомлять абонентов об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг. Это станет возможно как в письменной форме, так и через СМС, голосовой вызов, уведомления в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.
Как сообщало ИА Регнум, 7 августа 2023 года стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать около 7 млн сим-карт с неактуальными персональными данными.
Как заявлял гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, несмотря на внушительный объём серых сим-карт, их по-прежнему можно без проблем приобрести без удостоверения личности. Роскомнадзор потребовал от операторов заблокировать номера абонентов с неактуальными данными.
В соответствии с правилами, оператор уведомляет абонента о необходимости подтвердить персональные данные в течение 15 дней через «Госуслуги», приложение оператора или в салоне связи. В противном случае номер блокируют.