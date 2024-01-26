Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы на СВО в среднем получают около 200 тыс. рублей. Об этом он заявил на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета — участниками спецоперации на Украине.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС

«Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учётом среднего дохода по стране — 200 и больше тыс. рублей в месяц», — отметил российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум в мае 2023 года, Минобороны, сообщая о размере заработных плат российских военнослужащих по контракту в зоне СВО, назвало цифру от 204 тыс. рублей в месяц в зависимости от звания, должности и выслуги лет. В Минобороны добавили, что при заключении контракта на срок от года или более также предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

В октябре того же года зарплату бойцов на СВО в связи с индексацией довольствия военных подняли до 210 тыс. рублей в месяц и более. Отмечалось также, что в целях повышения уровня пенсионного обеспечения военных пенсионеров провели индексацию военных пенсий на 10,5%.