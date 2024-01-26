Уфа, 26 января, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Пять голодных кошек в Уфе включили индукционную плиту в квартире, пытаясь найти еду, что привело к пожару. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В Уфе жильцы многоэтажки вызвали пожарных из-за сильного запаха гари в подъезде. Приехавшим по вызову огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым.

«На плите горела посуда с едой. Внутри были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», — уточнялось в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС эвакуировали четырёх человек из подъезда. Пожар потушили.

В ведомстве призвали владельцев животных отключать плиту от сети перед уходом из дома.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января убежавшая кошка помешала самолёту авиакомпании Turkish Airlines вылететь из аэропорта в Стамбуле. За это компания обещала внести хозяйку питомца в чёрный список.

Животное стало гулять по салону в тот момент, когда лайнер готовился к взлёту. Оказалось, что хозяйка не оформила на кошку необходимые документы. Экипаж о животном не знал.

Женщина пыталась провезти питомца в ручной клади, но та сбежала и устроила переполох. Самолёт вернулся со взлётной полосы к терминалу.

Хозяйку вместе с кошкой высадили. Выяснилось, что она и раньше пыталась провезти своего питомца «зайцем».