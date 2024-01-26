Голодные кошки устроили пожар в квартире в Уфе, пытаясь найти еду
Уфа, 26 января, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Пять голодных кошек в Уфе включили индукционную плиту в квартире, пытаясь найти еду, что привело к пожару. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
В Уфе жильцы многоэтажки вызвали пожарных из-за сильного запаха гари в подъезде. Приехавшим по вызову огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым.
«На плите горела посуда с едой. Внутри были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», — уточнялось в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС эвакуировали четырёх человек из подъезда. Пожар потушили.
В ведомстве призвали владельцев животных отключать плиту от сети перед уходом из дома.
Как сообщало ИА Регнум, 4 января убежавшая кошка помешала самолёту авиакомпании Turkish Airlines вылететь из аэропорта в Стамбуле. За это компания обещала внести хозяйку питомца в чёрный список.
Животное стало гулять по салону в тот момент, когда лайнер готовился к взлёту. Оказалось, что хозяйка не оформила на кошку необходимые документы. Экипаж о животном не знал.
Женщина пыталась провезти питомца в ручной клади, но та сбежала и устроила переполох. Самолёт вернулся со взлётной полосы к терминалу.
Хозяйку вместе с кошкой высадили. Выяснилось, что она и раньше пыталась провезти своего питомца «зайцем».