Москва, 26 января, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, украинская сторона передала 55 тел, заявил 26 января журналистам депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Егор Алеев / ТАСС

«России передали 55 тел погибших российских военнослужащих», — сообщил РБК.

По информации украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина получила 77 тел военных. В ведомстве заявили, что обмен обсуждали долгое время при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Тела передадут судмедэкспертам для установления личностей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Россия передала Украине тела 64 бойцов, украинская сторона вернула 60 российских погибших военнослужащих. Обмен проходил в присутствии представителей Красного Креста.

В августе Россия и Украина дважды произвели обмен.

Украина 5 мая сообщала, что ей вернули тела 80 погибших военнослужащих. При этом Киев не раскрывает точные данные о потерях в ходе конфликта.