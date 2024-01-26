Вашингтон, 26 января, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Четыре лётчика украинской армии обучаются боевому применению американских истребителей F-16 в штате Аризона. Об этом 26 января сообщил журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник в минобороны США.

U. S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis

По словам последнего, пилотов ВСУ начали обучение на F-16 с октября 2023 года на военно-воздушной базе Моррис в городе Тусон, где они должны пройти полугодовой курс обучения, составленный специально для пилотов, знакомых с другими моделями боевых самолётов.

Уточняется, что большая часть обучения проходит на тренажёрах, а в воздухе пилоты должны провести как минимум 90 часов. Источник отметил, что специалисты США не ждут, что лётчики ВСУ будут точно следовать базовому курсу подготовки на F-16, в том числе из-за того, что они учатся «одновременно на нескольких континентах»

Он добавил, что ещё несколько украинских пилотов и 20 специалистов по техническому обслуживанию самолётов изучают английский язык.

Как сообщало ИА Регнум, советник командования ВВС Украины Юрий Игнат 25 января заявил, что Запад готовы поставить Киеву истребители F-16, однако на Украине сомневаются в готовности принять и использовать эти самолёты. По его словам, для этих самолётов нужны пилоты, инфраструктура и инженеры, так как многоцелевые истребители являются авиационными комплексами.

Помощник главы минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что первые F-16 и технику для их обслуживания Запад собирается поставить Киеву в 2024 году. Она добавила, что программа подготовки лётчиков ВСУ к эксплуатации этих истребителей идёт по плану.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 декабря 2023 года заявила, что если киевскому режиму поставят F-16, они станут законной целью для российских военных. Она подчеркнула, что также эти самолёты усугубят риски прямого военного столкновения между Москвой и НАТО.