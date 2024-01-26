Мельбурн, Австралия, 26 января, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Третья ракетка мира по версии ATP, российский теннисист Даниил Медведев в интервью на корте заявил, что гордится победой в полуфинале Australian Open.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Даниил Медведев

Медведев в пяти партиях одолел немца Александра Зверева — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Поединок продолжался четыре часа и 18 минут.

«После 0-2 я сказал себе, что надо бороться до конца. Проиграю и проиграю, но надо биться. И я горжусь собой, что смог переломить ход матча. В третьем сете я подумал, что подустал физически и надо изменить стиль игры, я стал действовать более агрессивно, стал лучше подавать, и это сработало», — отметил Медведев.

По словам спортсмена, главное, что он уже в финале турнира. Теперь Медведев планирует восстановиться и сыграть по максимуму в финале.

«Завтра пойду на тренировку даже через боль. Чуть-чуть размяться, потренироваться. Не уверен, что, как обычно, проснусь в девять утра, но мы обсудим с командой», — подытожил Медведев.

Для российского теннисиста финал Australian Open-2024 станет третьим в карьере.

«Сегодня мой день. Не знаю, говорят ли в Австралии или США так, но у нас говорят, что третий раз счастливый. Так что я надеюсь, что в этот раз получится», — сказал российский теннисист.

Ранее он уже добирался до решающей стадии турнира большого шлема, но побед не добивался.

В 2021 и 2022 годах Медведев играл в финалах открытого чемпионата Австралии по теннису, но оба раза уступал. Его соперниками были серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

В финале турнира Australian Open 2024 Медведев сыграет против представителя Италии Янника Синнера, который сейчас является четвёртой ракеткой мира.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Синнер одолел в полуфинале Australian Open первую ракетку мира Новака Джоковича.

Матч длился 3 часа 26 минут и закончился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Для Джоковича это было первым поражением в австралийском чемпионате, что стало поводом для разговоров о начале конца его карьеры. Сербский спортсмен не согласился с такой оценкой, отметив, что ещё покажет себя в других международных соревнованиях этого сезона.