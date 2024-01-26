Москва, 26 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение недели нанесли удары по четырём пусковым установкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) украинской армии — двум американским Patriot, французскому SAMP-T и немецкому IRIS-T. Об этом 26 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sebastian Gollnow/Global Look Press ЗРК Patriot

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две «Patriot» производства США, «SAMP-T» производства Франции, «IRIS-T» производства ФРГ», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также удалось уничтожить три радиолокационные станции к этим ЗРК, РЛС ЗРК С-300 и шесть полевых складов боеприпасов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Конашенков рассказал, что армия Россиивпервые уничтожили ЗРК SAMP-T французского производства, находившийся на вооружении ВСУ. Он уточнил что также ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Официальный представитель Минобороны России 15 января рассказал, что за время проведения спецоперации российские военные уничтожили в общей сложности 450 украинских ЗРК. Также было уничтожено 567 самолётов, 265 вертолётов и 10 689 дронов.