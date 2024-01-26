Москва, 26 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. За неделю в зоне спецоперации российские военные уничтожили штурмовик Су-25, десять ракет Storm Shadow, 361 дрон, уничтожили, «Точку-У», сообщил 26 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Fedor Leukhin

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат», — сказал Конашенков.

Конашенков также заявил, что за неделю российские военные в зоне СВО нанесли высокоточным оружием и дронами 13 групповых ударов по объектам украинского ВПК. Также 20 — 26 января российские военные уничтожили арсеналы ВСУ, аэродромную инфраструктуру, базы с топливом и пункты временной дислокации иностранных наёмников.

За неделю российские военные в зоне СВО взяли в плен 35 бойцов ВСУ. Из них 16 военных сдались в плен на краснолиманском направлении.