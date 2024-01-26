Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Победитель Всероссийского конкурса народных сценариев, объявленного движением «Бессмертный полк России», в номинации «Сценарий для школьного урока» Елена Федотова ― главный библиотекарь «Центра культуры и досуга Викуловского района» Тюменской области провела открытый урок о блокадном Ленинграде. Об этом сообщили в пресс-службе «Бессмертного полка».

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Урок прошёл в стенах музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Ленинградской области. Слушателями стали победители всероссийского конкурса «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!».

«Это был самый настоящий урок ― с целями и задачами, заданиями, которые надо было решить, проявив быстроту, смекалку и знание темы урока, который был посвящен подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда», ― рассказали в пресс-службе.

Ребятам предложили вопросы, которые могли бы показаться сложными даже взрослым. Например, из какой части дерева готовили «березовую кашу». Также школьникам нужно было определить, какой кусок хлеба из них весит 125 граммов ― ровно столько в самые тяжёлые дни блокады выдавали детям и неработающим горожанам.

Также участники урока попробовали напиток из иголок сосен и елей, который в первую блокадную зиму давали раненым бойцам, чем и спасались

За правильностью ответов следило строгое жюри, в составе которого был Владимир Романов, ребёнком переживший блокаду.

«Мне пришлось переправляться на «Большую землю» по «Дороге жизни», через Ладогу. Я до сих пор помню тот ужас, когда под колёсами машин лед прогибался как картон. Молились все, даже дети», ― признался Романов.

Также ребята вспоминали песни военных лет, расшифровывали ответ на вопрос с помощью азбуки Морзе, попали под настоящий «артобстрел» из вопросов, касающихся ленинградской блокады, послушали отрывок из «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.

Ленинградская стойкость и ленинградское мужество стали прививкой для всех тех, кто защищал этот город, сказала заведующая сектором диорамы музея Вера Иванова.

«Всё меняется, но есть вещи, которые меняться не должны. Любовь к матери, любовь к Родине, наше отношение к героическому подвигу ленинградцев», ― подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января участники движения «Волонтёры Победы» провели мероприятия в память о героях блокады Ленинграда. Они навестили ветеранов Великой Отечественной войны, провели акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти, возложили цветы к мемориалам, посвящённым блокаде. Акции прошли не только в Петербурге, но и в других городах России.

В тот же день в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда открыли выставку «Флот для блокадного Ленинграда». Центральной темой экспозиции стала роль Военно-Морского Флота в обороне Ленинграда. Выставка будет открыта для посетителей в течение трёх месяцев.