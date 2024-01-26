Москва, 26 января, 2024, 17:19 — ИА Регнум. На международной выставке «Россия» прошел День открытых дверей Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Университет завершил цикл мероприятий, которые проходили в течение Дней студенчества в павильоне «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» МГУ провел День открытых дверей на ВДНХ

В торжественном открытии приняли участие проректор университета Леонид Гусев, представители «Роснефти», студенты и ученики университетской гимназии. Мероприятие проходило параллельно с отраслевым днем «Экологии» на выставке «Россия».

Ученые университета рассказали о совместных научных проектах «Роснефти» и МГУ, в том числе о проектах по изучению Арктики, экологических и геологических экспедициях. Кроме того, они презентовали магистерскую программу «Геномика и здоровье человека», которая работает при поддержке компании на базе биологического факультета университета.

Для посетителей экспозиции прошли показы документальных фильмов об исследованиях северных морей, мониторинге популяций редких животных и других научных проектах «Роснефти». Кроме того, они могли стать участниками мастер-класса по графическому рисунку животных-биоиндикаторов и тематических викторин.

МГУ — ключевой вуз-партнер «Роснефти» с 2006 года. Университет и компания сотрудничают по широкому спектру направлений: от подготовки и переподготовка кадров до проведения совместных научно-исследовательских проектов.

Кроме того, «Роснефть» взаимодействует с компанией «Иннопрактика», которая объединяет фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (ФНИР) и Центр национального интеллектуального резерва МГУ. Результаты многолетней работы «Роснефти» и ФНИР по изучению Крайнего Севера отражены в серии экологических атласов, а также в научно-популярной книге «Открывая Арктику заново».

Также компания принимает участие в реализации инновационных образовательных проектов университетской гимназии, на базе которой, в свою очередь, организованы курсы повышения квалификации учителей и лекции для учащихся.

На базе кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ создан Научно-образовательный центр «Роснефти» по цифровым технологиям нефтегазовой отрасли. Там реализуется профильная магистерская программа «Цифровизация в сфере геологии горючих ископаемых».

Ученые биологического факультета при поддержке компании и «Иннопрактики» разработали биопрепарат для защиты северных морей от углеводородных загрязнений. Испытания препарата проходят на базе Беломорской биологической станции МГУ. В свою очередь, «Роснефть» и «Иннопрактика» реализуют уникальный проект по изучению континентального шельфа. Впервые в истории исследований российской Арктики ведется бурение морских малоглубинных стратиграфических скважин. Анализ добытого керна позволит построить достоверную геологическую модель региона.

Результатом сотрудничества Тюменского нефтяного научного центра, который является частью научно-проектного блока «Роснефти», и «Иннопрактики» стало создание программного комплекса «РН-Цифровой керн», позволяющего проводить исследования цифровых копий образцов нефтеносных пород.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Программа действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.