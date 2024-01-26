Москва, 26 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про норковую шубу для собаки, марку с шерстью мамонта и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из м/ф «Мама для мамонтенка». реж Олег Чуркин. 1981. СССР Пусть мама меня непременно найдет! Ведь так не бывает на свете, что б были потеряны дети

Центральный федеральный округ

В Москве заметили собачку в норковой шубе. Вскоре удалось узнать объяснение от владельцев. Они сшили норковую накидку из старой шубы. Почему? Потому что в костюмах из магазинов питомец мерз, пишет «Московская хроника».

«Ивановская область: трэш и политика» рассказал об очень странной поножовщине, которая стряслась в Иванове. 59-летний мужчина выпивал с супругой, они поругались, и мужчина ударил ее ножом в живот. Сразу после этого они помирились и продолжили застолье. Через некоторое время пришел в гости приятель, который заметил, что женщина плохо себя чувствует, и вызвал «скорую». Здесь все и раскрылось.

В Липецкую область пришло потепление, и одна из жительниц заметила в квартире змею. Не распознав ужа, вызвала спасателей. Змея, вероятно, зимовала в подвале дома, от потепления проснулась, и стала пробираться на волю. «Липтаун» передает, что никто не пострадал, кроме, возможно, психологического здоровья хозяйки квартиры.

Северо-Западный федеральный округ

Любовная драма с привкусом бюрократии случилась в Петербурге. Студентка обвинила бывшего ухажера в изнасиловании. По ее словам, он пришел к ней после расставания, избил и принудил к близости, угрожая ножом. Мужчина опроверг слова девушки, причем в доказательство добровольной связи показал «расписку о сексе по согласию», которая была написана почерком якобы потерпевшей. «Mash на Мойке» узнал, что три года назад мужчину уже судили за насильственные действия сексуального характера, и с тех пор его понятия о предварительных ласках стали вполне бюрократическими.

На петербургском мусороперерабатывающем заводе неожиданно нашли маленькую собаку, которая буквально затерялась в бытовых отходах. Ее удалось заметить до того, как мусор отправился в дробилку. Судя по ухоженному состоянию животного, в мусорном контейнере оно оказалось случайно. Хозяев ищут, сообщает «ТопГан».

Приволжский федеральный округ

В Пермском крае проводница по ошибке высадила шесть пассажиров в лесу. В полночь она сообщила им, что поезд прибыл на нужную станцию. Пассажиры вышли. Вокруг — глухой лес и романтическое название остановки: «Щучье Озеро». Зайти обратно в поезд они не успели. Пришлось идти по морозу по рельсам. Через некоторое время их подобрал товарный поезд. Оказалось, проводница перепутала время прибытия из-за опоздания поезда, пишет «Пермь с огоньком».

65-летний житель Пензенской области очень хотел, чтобы дама сердца переехала к нему жить. Дама не решалась. Чтобы ей помочь, мужчина придумал сжечь ее дом. Но 49-летняя владелица дома вовремя заметила, что ее знакомый поливает дом бензином, и обратилась в полицию. В результате вместо переезда получилось уголовное дело, грустят «Пенза Новости».

В Казани пробки преодолели привычную десятибалльную шкалу. Местная пресса сообщила, что город поставил рекорд и встал в одиннадцатибалльную пробку. «Когда 10 баллов уже не хватает», — иронизирует «Итиль».

В Саратовской области вырос огромный сталактит высотой в десятиэтажный дом. Причиной стал прорыв трубы, из которой бил быстро заледеневший фонтан. «Саратовщина» узнала, что разбирать ледяное чудо пришлось тяжелой техникой.

Тем временем в Пензе по одной из центральных улиц прокатились на коньках, вполне искусно и даже с пируэтами. «Город-каток — это вам не образное сравнение какое-то. Это реальность. По улицам Пензы можно ездить на коньках», — удивляется «Сурский край».

Южный федеральный округ

Дикий краснодарский стрим: девушка в прямом эфире выкинула диван из окна своей квартиры на девятом этаже. Внизу при этом бегали дети. К счастью, никто не пострадал. Полиция проверяет инцидент, сообщает «Типичный Краснодар».

В Новороссийске открыли необычный квест, называется «Не будь как Дуня!». Игра погружает участников в жизнь вымышленной героини Дуни, чья жизнь оборвалась из-за наркотической зависимости и асоциального поведения. «Кубанская телега» поясняет: смысл игры не в забаве, а в том, чтобы наглядно показать подросткам и молодежи, к каким последствиям приводит употребление наркотиков.

Северо-Кавказский федеральный округ

Драматично окончилась любовная история в Дагестане. Молодой человек полюбил медсестру, но ее родители были против брака. Настойчивый джигит мириться с отказом не стал и постоянно ходил к дому девушки. Недавно пришел снова и через окно умолять впустить его. Девушка устала объяснять, что ему тут не рады, пригрозила ножом, а поклонник решил взять ее на слабо. «Оказалось, не слабо. Ахмет уехал в больницу с порезом руки, но претензий к девушке не имеет», — пишет «Лайф Дагестан».

Уральский федеральный округ

В объявлении о продаже квартиры в Камышлове Свердловской области ошиблись с нулями — и она стала самой дорогой квартирой в России. Она дороже московских квартир на Патриарших прудах. Один квадратный метр в двухэтажном доме в центре Камышлова стоит почти семь миллионов, пишет «Заекадье». А вся квартира — 650 миллионов.

Сибирский федеральный округ

В Омске 74-летняя пенсионерка собрала 8647 цветных пробок и выложила ими мозаику снаружи своего балкона. Собирать пробки ей помогали алкоголики, которые давно заприметили бабушку, увлеченную пробками. Соседи просили пенсионерку сделать и им такие же балконы, но она отказалась: у нее мало времени, потому что много хобби: шьет, вышивает, делает коврики, увлекается пэчворком. «Знаете, что такое пэчворк, и чем он отличается от квилтинга? А омская пенсионерка знает», — комментирует «Страновед».

Житель Новокузнецка во время выпивки поспорил с приятелем, чей пистолет громче стреляет, и выстрелил газовым пистолетом из окна. Соседи испугались, вызвали полицию. Нарушителя нашли при просмотре камер видеонаблюдения. Теперь стрелку светит суперприз в размере 52 тысяч рублей штрафа, иронизирует «Кемерово №1».

Сибирь пополнится небоскребами. В Новосибирске готовятся построить первый жилой небоскреб в шестьдесят этажей. Сейчас самые высокие здания почти вдвое: до 35-37 этажей, напоминает «Зона 54».

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии тиражом в сто штук выпустили «волосатую марку». На ней фотография мамонтенка и его волос, зафиксированный в смоле. Шерсть взяли от мамонтенка Юка, которого нашли в 2012 году на берегу моря Лаптевых в Якутии, пишет «КП-Якутия».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 2 февраля.