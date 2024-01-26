Пермь, 26 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В кадетской школе в Перми 14-летний кадет во время сдачи зачёта по подтягиваниям поссорился со сверстником и ударил его ножом в живот, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 24 января. двое учащихся что-то не поделили на зачёте. В итоге один из них нанёс обидчику нодевое ранение в живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у подростка повреждение селезёнки и внуктреннее кровотечение. Вред здоровью оценили как тяжкий.

В отношении же нападавшего кадета возбудили уголовное дело по п.3 ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. В настоящее время подросток помещён под домашний арест.

Ранее в январе ИА Регнум сообщало, что в Москве школьник нанёс соседу по подъезду ножевое ранение. Инцидент произошёл на 15-м этаже многоквартирного дома. Конфликт начался ещё в лифте. Десятилетний мальчик ехал вместе с братом, когда у них возникла ссора с соседом.