Выборг, Ленинградская область, 26 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Взрыв в Выборгском районе Ленинградской области, столб от которого увидели местные жители 26 января, не является происшествием, его провели в рамках плановых работ в карьере при добыче полезных ископаемых, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Кадр из видео

«В Выборге ведутся запланированные работы на карьере «Эркиля». Местное карьероуправление производит массовый взрыв», — уточнили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что взрывные работы проводят, соблюдая все меры безопасности, оснований для беспокойств нет.

Видео со взрывом под Выборгом начали распространять в соцсетях. Очевидцы рассказали, что почувствовали, как дрожит земля под ногами.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января в Ленинградской области произошёл пожар на терминале «Новатэка». Как заявил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский, это произошло из-за двух взрывов. В ходе происшествия никто не пострадал, пожар потушили 22 января.