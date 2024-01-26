Москва, 26 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Планы НАТО провести у границ России масштабные учения Steadfast Defender 2024 являются откровенной провокацией и несут угрозу для Европы, заявила 26 января на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Yauhen Yerchak/Global Look Press

«Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации и повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы», — сказала она.

Захарова отметила, что альянс планирует проводить манёвры в течение нескольких месяцев на территориях от Румынии до Норвегии, в них будут участвовать 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции. Это будут самые масштабные учения НАТО после завершения Холодной войны, добавила она.

Представитель МИД подчеркнула, что у России нет планов нападать на страны НАТО, а Москва постоянно призывает к деэскалации обстановки. Вместе с тем в военном блоке не скрывают, что на учениях будут отрабатывать отражение «российской угрозы».

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале Steadfast Defender — 2024. Манёвры планируется проводить до мая. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января, комментируя Steadfast Defender 2024, заявил, что в Москве не питают иллюзий, против кого нацелены эти учения.

Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии и помощник главы ведомства Валерий Ревенко 24 января указал на то, что НАТОнарушила Венский документ о безопасности, не пригласив Минск наблюдать за предстоящими учениями. Он подчеркнул, что это не соответствуют ранее сделанным заявлениям альянса о стремлении сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе.