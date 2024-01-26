Париж, 26 января, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Владелец компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно вернулся на первую строчку списка самых богатых людей мира Forbes Real-Time Billionaires. Об этом сообщило издание Forbes Russia.

Henri Szwarc/Global Look Press Бернар Арно

Состояние бизнесмена оценили в 206,2 млрд долларов. По итогам 2023 года оно увеличилось на 11,54%.

На фоне позитивного отчёта Арно вернул себе звание самого богатого человека в мире. Выручка LVMH за весь 2023 год составила 86,2 млрд евро, что на 8,8% больше чем показатель 2022 года, отчитались в компании.

За прошлый год модный дом заработал 15,174 млрд евро чистой прибыли. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. В 2022 году доход компании составил 14,084 млрд евро.

Органический рост выручки LVMH, то есть без учета приобретения новых компаний и влияний курсов валют, составил 13% по сравнению с 2022 годом.

Его зафиксировали во всех бизнес-сегментах компании, за исключением подразделения Wines & Spirits, которое занимается производством и продажей алкогольных напитков (объединяет такие бренды, как Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy и Château d’Yquem).

В Европе, Японии и других странах Азии выручка выросла на двузначные значения, уточнялось в сообщении LVMH.

Рост продаж LVMH поднялся на 10 процентов в четвертом квартале 2023 года показало устойчивость крупнейшего в мире производителя предметов роскоши, отметило издание Bloomberg.

Глава компании Бернар Арно отметил, что он «очень уверен» в этом году.

Ранее спрос на предметы роскоши, который случился после пандемии коронавируса, на некоторое время сделал LVMH самой дорогостоящей компанией в Европе, но из-за роста инфляции во второй половине 2023 года этот результат сошёл на нет, напомнило Bloomberg.

Кроме акций LVMH, дорожают и бумаги других производителей предметов роскоши. Акции Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и другие) на бирже в Париже прибавили в цене 4,71 процента.

Акции Christian Dior подорожали на 11%. Акции Moncler в Милане прибавили 6,13%.

Бернар Арно потеснил с первой строчки списка Forbes Илона Маска, который теперь занял вторую позицию с состоянием 204,2 млрд долларов. Его состояние уменьшилось на 8,11%.

Акции Tesla, которой владеет Маск, на бирже Nasdaq в США подешевели на 12% после отчёта за четвертый квартал 2023 года и ни менее пессимистичного прогноза на 2024-й.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля состояние Илона Маска за сутки сократилось на 12,6 млрд долларов. Это произошло из-за того, что Tesla разочаровала инвесторов результатами за первый квартал и акции производителя электромобилей упали. Кроме того, многие пользователи Twitter отказались платить за подписку Twitter Blue.