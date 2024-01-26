Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»
Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград». 26 января он принял участие в церемонии закладки ледокола проекта 22 220 на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге.
Вместе с главой государства в ней приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По команде российского лидера участники церемонии докрутили отвёртками болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего ледокола.
Ледокол, как сообщалось, назван в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях.
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