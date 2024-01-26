Москва, 26 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Проект «Школа лидерства «Россети» начал свою работу. Он направлен на формирование сильного управленческого кадрового резерва. Участниками «пилотного» запуска стали 28 сотрудников из филиалов ПАО «Россети» — МЭС, которые были отобраны из более чем 100 кандидатов по итогам комплексной оценки.

«Россети» «Россети» создали «Школу лидерства» для кадрового резерва

Программа обучения построена по модульному принципу, благодаря чему каждый участник самостоятельно выбирает оптимальное направление подготовки. Полный курс состоит из 288 часов. В январе прошел первый модуль «Школы лидерства».

Участники «Школы лидерства» смогут усовершенствовать управленческие навыки, получить и систематизировать фундаментальные знания в различных сферах, включая экономику и финансы, инвестиционный анализ, проектное управление.

«Мы стремимся создать условия, необходимые для развития сотрудников, максимально использовать собственный кадровый потенциал при назначениях на руководящие позиции», — отметила директор по управлению персоналом и организационному развитию компании Дарья Борисова. По ее словам, «Школа лидерства» — это проект, основанный на принципах равных возможностей. «Поэтому используем единый инструмент сквозной оценки управленческой зрелости в рамках всей группы, что обеспечивает сопоставимость результатов. Участие позволяет специалистам повысить эффективность работы на текущем месте и подготовиться к перспективам продвижения на более высокие карьерные уровни», — пояснила Дарья Борисова.

Проект с 2024 года распространен в том числе и на сотрудников исполнительного аппарата ПАО «Россети» и дочерних обществ. Такой формат позволяет запускать реальные карьерные лифты, обеспечивая равные возможности для продвижения внутри компании.