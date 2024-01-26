Москва, 26 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрёк США гражданскую войну и образование «Техасской Народной Республики». Об этом написал 26 января в Telegram-канале.

«Образование Техасской Народной Республики становится всё более реальным. То, о чём я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании», — заявил Медведев.

По его мнению США могут столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, ещё более разрушительного гражданского противостояния. При этом Запад, как написал зампред, затаив дыхание, со страхом будет смотреть на американский бардак.

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