Киев, 26 января, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Украинских депутатов и чиновников нужно отправлять в военные учебные центры, чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации. С таким предложением выступил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Вадим Чуприна

Парламентарий считает, что его коллеги и госслужащие должны проходить подготовку на общих условиях с другими украинцами.

«Мы должны там учиться каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно», — рассказал депутат.

При этом Арахамия предложил, чтобы занятость депутатов в «учебках» была частичной и не мешала работе парламента.

«Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет частично», ― привело слова главы фракции издание «Левый берег».

По мнению политика, посещение чиновниками учебных центров будет мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение. При этом Арахамия умолчал, что в отличие от обычных граждан, депутаты и чиновники забронированы от мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, её неоднократно продлевали.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации. Он подчеркнул, что нехватка военнослужащих на фронте ощутима.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что без новой волны мобилизации Украина продержится лишь несколько месяцев.

Законопроект, который отправили на доработку, предусматривал снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов.

Украинский офицер рассказал, что в ВСУ всё чаще стали призывать людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела. По его словам, средний возраст бойцов украинской армии составляет 43 года, что превышает на десять лет показатель марта 2022 года. У многих из них серьёзные проблемы со здоровьем. Как отметил офицер, возрастные новобранцы начинают «задыхаться» ещё до того, как попадают на линию фронта.