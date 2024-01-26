Вашингтон, 26 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт решила судиться с создателями фейковых порнографических снимков с её участием, сообщил портал Daily Mail.

Javier Rojas/Global Look Press Тейлор Свифт

В соцсети X (бывший Twitter) широко распространились порноснимки певицы Тейлор Свифт, которые создали с помощью нейросети. Посты удали через 17 часов после публикации, тем не менее, одна из первых публикаций набрала 45 млн просмотров, 24 тыс. репостов и сотни тысяч лайков.

«Свифт в ярости из-за изображений, разошедшихся в Интернете, и рассматривает возможность судебного иска», — говорится в материале.

Певица собирается подать судебный иск против сайта Celeb Jihad, на котором появились её обнажённые снимки с матча футбольной команды Kansas City Chiefs, за которую играет её возлюбленный Трэвис Келси.

Отмечается, что семья, друзья и поклонники певицы осудили размещение в Сети фейковых сгенерированных изображений Тейлор Свифт. В комментариях интернет-пользователи писали, что необходимо принять соответствующие законы, чтобы подобное не с кем не происходило. Другие называли подобные сайты отвратительными.

Согласно анализу, предоставленному Associated Press в декабре 2023 года, в Интернете за год разместили более 143 000 новых дипфейковых снимков и видео, что больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

В материале также говорится, что конгрессмен-демократ Джо Морелль выдвинул законопроект о запрете веб-сайтов подобных Celeb Jihad.

В 2023 году Свифт признали человеком года по версии журнала Time. Авторы материала отметили, что достижения певицы так многочисленны, что пересказывать их неуместно. Певицу поставили в один ряд с такими звёздами как Элвис Пресли, Майкл Джексон и Мадонна.

Позднее появилась информация, что у певицы есть преследователь. Во второй раз за три дня его задержали 23 января 2024 года у квартиры Тейлор Свифт в Нью-Йорке. Личность преследователя не раскрывалась. Известно только, что впервые мужчину арестовали после попытки взлома квартиры певицы.