Москва, 26 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Мачеха актёра Никиты Кологривого Ольга рассказала ИА Регнум, как публикация личных данных её звёздного пасынка на сайте «Миротворца» повлияет на их жизнь. По словам женщины, единственное неудобство — это смена телефона, всё остальное никак не нарушит их привычные будни.

29-летний Никита Кологривый будучи подростком жил с мамой на Украине. Семья проживала в небольшом городе Белая Церковь в Киевской области. В старших классах будущий актёр переехал в Новосибирск, где жил вместе с отцом и своей мачехой Ольгой. Женщина в беседе с журналистом ИА Регнум заявила, что причина внесения Никиты в базу «Миротворца» странная, но это событие никак не повлияет на их жизнь.

«Внесение в эту базу никак не повлияет на жизнь Никиты и нашей семьи. Единственное неудобство — пришлось сменить номер. Но вообще причина внесения в список очень странная. Он поехал как актёр в Крым. Ну и причина. Если там на Украине считают это веским аргументом, то это их дело. Может кому-то неприятна такая строчка в биографии или мешает жить — нам не мешает и всё равно на эту базу», — рассказала Ольга.

«Миротворец» взялся за актёра после его успешных киноработ и появления в Сети видео, на которм Кологривый высказал слова поддержки российским бойцам в зоне СВО.

Ранее ИА Регнум писал, что звезду фильма «По щучьему велению» и «Слово пацана» Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца». В причинах внесения в перечень «врагов Украины» и «угроз нацбезопасности» украинские националисты такженазвали поездку Кологривого в российский Крым для съёмок в сериале «Чёрная весна». После публикации личных данных Никита сменил номер.

«Миротворец» скандальный украинский сайт, который публикует личные данные известных людей. На незаконность раскрытия частной информации многокрастно указывала российская сторона.