Лондон, 26 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неожиданной поездкой в Калининград напугал соседние европейские страны. Об этом 26 января написала британская The Telegraph.

«Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав панику неожиданной поездкой в Калининград среди стран ЕС, граничащих с российским анклавом», — говорится в публикации.

По словам автора, глава государства приехал в Калининград в момент, когда в Еврособзе опасаются, что это регион может оказаться очагом будущего конфликта. А когда борт российского лидера подлетел к Балтийскому морю истребители у восточного побережья шведского острова Готланд перевели в боевую готовность, добавил он.

«Путин, похоже, насмехался над странами Прибалтики, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своём президентском самолёте «Летающий Кремль», — пожаловался автор.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приезд президента в Калининград — это не месседж НАТО, а его работа. Представитель Кремля уточнил, что Путин много лет ведёт такую работу по развитию России и её регионов, в том числе и такими поездками.

Позднее в этот же день глава государства прибыл в Калининград и начал поездку со встречи со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В ходе неё он поздравил с Днём студента (Татьяниным днём) всех студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников вузов.

Песков 26 января заявил, что Калининградская область — это уникальный российский регион по своему положению и его развитие является стратегической задачей для всего государства. Он подчеркнул, что теперь, когда окружение области стало враждебным, эта задача стала ещё важнее.