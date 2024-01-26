Мельбурн, Австралия, 26 января, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев победил соперника из Германии Александра Зверева и вышел в финал открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open. Матч состоялся 26 января в Мельбурне.

Panoramic/Global Look Press Даниил Медведев

Медведев выиграл со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Противостояние длилось 4 часа 22 минуты. На счету российского спортсмена 14 попаданий навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. У Зверева 14 эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Теннисисты встречались на корте в общей сложности 19 раз, россиянин победил в 12 встречах.

В за первое место Медведеву предстоит сразиться с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Финал назначили на 28 января.

Как сообщало ИА Регнум, Синнер 26 января обыграл в полуфинале Australian Open первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 3 часа 26 минут и закончился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Для Джоковича это было первым поражением в австралийском чемпионате, что стало поводом для разговоров о начале конца его карьеры. Сербский спортсмен не согласился с такой оценкой, отметив, что ещё покажет себя в других международных соревнованиях этого сезона.