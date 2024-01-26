Вашингтон, 26 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Украина намерена в 2024 году добиться успеха в обеспечении доступа к Чёрному морю и помешать российским войскам действовать в Крыму, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, выступая в Вашингтоне на мероприятии «Европа целая и свободная: приоритеты на 2024 год».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что Киев в новом году будет вести наступательную стратегию. При этом Украина намерена опираться на достигнутое за минувший год.

О’Брайен заявил, что ВСУ якобы добились «выдающихся успехов» в доступе к Чёрному морю. Также он сказал, что у России уже нет прежних возможностей использовать Крым против Украины.

Кроме того, Киеву поможет якобы существующий «рост экономики», отметил американский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, депутат парламента Крыма Иван Шонус 2 января назвал очередным проявлением популизма объявленную главой киевского режима Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату российского региона. Он подчеркнул, что крымчане не раз слышали пустые угрозы из Киева о захвате Крыма.

Провал широко разрекламированного Киевом летнего контрнаступления констатировали не только в России, но и в США и на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 26 декабря заявил, что российская армия сорвала контрнаступление.

Как заявил 16 января президент России Владимир Путин, провал контрнаступления ВСУ очевиден, как и то, что инициатива находится в руках российских Вооружённых сил.

Аналитик в области геополитики из США Марк Следоба 24 января заявил о провале планов Запада ослабить Россию с помощью конфликта на Украине. Он назвал практически бесполезными траты США на помощь ВСУ. По словам полковника ВС Австрии Маркуса Райснера, российская армия оказывает огромное давление на ВСУ.

При этом Конгресс США не может согласовать выделение новой помощи Киеву. На Украине заявляют, что это грозит большими проблемами для ВСУ и киевского режима. Украинские военные винят в провале власти и Запад.