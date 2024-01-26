Мельбурн, Австралия, 26 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выиграл четвертый сет у представителя Германии Александра Зверева в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Даниил Медведев

После четырёх сетов счёт в матче — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Соперники играют пятый сет, счёт в котором пока 2:2.

Победитель матча встретится в финале Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Янником Синнером.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл Синнеру в другом полуфинале Australian Open в четырёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Это поражение на турнире стало для него первым с 2018 года.

Медведев 24 января переиграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Россиянин после матча заявил, что «просто уничтожен» этой победой, так как его оппонент очень хорошо играл.