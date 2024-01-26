Москва, 26 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в нормативные правовые акты изменения, которые позволят признать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от наличия контракта, следует из перечня поручений президента по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО, состоявшейся 7 января 2024 года.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции», — говорится в документе.

Присвоить гражданину статус ветерана можно будет на основании документов, подтверждающих ранение, травму, контузию, заболевание, либо на основании наградного материала.

Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил главу правительства Михаила Мишустина. Соответствующее поручение кабинет министров должен выполнить до 1 апреля 2024 года.

Другие поручения Путина в отношении бойцов СВО

По итогам встречи с членами семей погибших военных Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление членам семей Героев России, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей удостоенных этого звания при жизни.

Помимо этого, российский лидер поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трёх месяцев с дачи подачи соответствующего заявления.

Президент также поручил министру обороны России Сергею Шойгу до 1 апреля 2024 года доложить об анализе выплат страховой группой «СОГАЗ» членам семей погибших участников спецоперации.

Высшим должностным лицам субъектов Федерации Путин рекомендовал при назначении региональных выплат членам семей погибших бойцов учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом российском субъекте.

Сейчас участники СВО имеют ряд льгот. Так, трудовые договоры военных не приостанавливаются, период идёт в стаж, а рабочее место и социально-трудовые гарантии сохраняются. При этом бойцам положена скидка 50% на оплату ЖКХ, пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры. Они имеют право на приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда и другие.

В 85 регионах установили меры соцподдержки. Среди них единовременные выплаты до полумиллиона рублей, ежемесячные доплаты на период военной службы до 70 тыс., освобождение от транспортного налога. Льготы также полагаются детям бойцов СВО.

Выплаты и компенсации

Министр обороны Сергей Шойгу 19 декабря 2023 года сообщил, что военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне СВО получают 210 тысяч рублей в месяц и выше. Оплата производится и за уничтожение или захват вооружения и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

После ранения военнослужащему полагаются единоразовые выплаты, которые могут доходить до 3 млн рублей в зависимости от тяжести ранения. В случае гибели участника спецоперации членам его семьи полагается несколько единовременных выплат. И одна из них поступает непосредственно от властей региона.

Среди других единоразовых пособий, которые полагаются в случае гибели бойца, есть также специальная выплата от президента. Она равна 5 млн рублей. Однако если бойцу уже успели выплатить ранее 3 млн рублей за ранение, то семья получит 2 млн рублей. Сумма выплаты делится на всех ближайших родственников, среди которых могут быть супруга, родители и дети.

Родственники также смогут получить и долг по зарплате, те средства, которые военнослужащий не успел получить.