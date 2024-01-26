Кривой Рог, Украина, 26 января, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Мужчина, который в четверг стрелял из гранатомета в многоэтажный дом в Кривом Роге, оказался военным. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Выстрел был произведён из гранатомета РПГ-18 солдатом Национальной гвардии Украины. Ему 36 лет, о мотивах своего преступления он пока не сообщает», — уточнили представители силовых структур.

Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Военнослужащему грозит от трёх до семи лет лишения свободы. Пострадавших в инциденте нет.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент в Кривом Роге произошёл 25 января около пяти часов утра в Терновском районе города.

В результате случившегося повреждения получили пять квартир, в одной из которых находилась женщина с маленьким ребенком.

В Днепропетровской области 2 августа мужчина взорвал гранату в отделении Пенсионного фонда города Марганец.

Зайдя в здание, он сначала захватил заложницу, а затем взорвал гранату, когда с ним пытались вести переговоры. Ранение получил сам злоумышленник. Никто из находившихся в здании не пострадал.

На Западной Украине 15 декабря в Закарпатской области в середине декабря один из депутатов на заседании сельсовета подорвал несколько гранат, получив тяжёлые ранения. Всего пострадали 26 человек.