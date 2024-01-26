Москва, 26 января, 2024, 16:17 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, 25 января состоялся день базовых отраслей промышленности.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На экспертной панели «Экосистема технологического развития химпрома ― кадровый резерв отрасли» участники мероприятия поделились лучшими практиками, рассказали об инструментах преодоления кадровых вызовов и обсудили амбициозные задачи, которые решают молодые специалисты при работе с новыми технологиями.

«Для укрепления технологического суверенитета необходимо обеспечение квалифицированными кадрами. Особенно остро эту проблему ощущает химическая промышленность», ― отметила модератор экспертной панели, депутат Госдумы Мария Василькова.

Центральной темой обсуждения участников экспертной панели стали подходы к поиску и удержанию молодых специалистов в химпроме. Гендиректор ОООР «Российский союз химиков» и руководитель проектов «Фонд Сколково» Мария Иванова выделила программу «Россия — страна возможностей», отметив, что она позволяет раскрывать новые таланты, получать гранты и опыт от экспертов отрасли.

В качестве основной причины кадровой «ямы» в химической отрасли эксперты назвали отсутствие федеральной информационной стратегии по поддержке отрасли для целей популяризации и обеспечения притока будущих кадров, начиная со школьной скамьи.

Участники дискуссии договорились о том, что начнут работу по формированию кадрового трека для крупных проектов технологического суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Завершить её планировалось 12 апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку до конца лета.

22 января на международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни открытых дверей МГУ и МФТИ. Представители вузов рассказали о магистерских программах по генетике, созданных совместно с «Роснефтью», и выступили с познавательными лекциями.

Глава государства 23 января на выставке «Россия» дал старт Году семьи в России.

24 января в студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» обсудили развитие и значение Дальнего Востока и Арктики.